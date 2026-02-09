Realmeter: Рейтинг президента РК 55,8%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 55,8% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 2 по 6 февраля агентством Realmeter среди 2.507 взрослых жителей страны. 39,1% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка повысилась на 1,3%, а отрицательная сократилась на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам отдельного опроса 1.005 южнокорейцев, проведённого 5-6 февраля, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 47,6%, увеличившись за неделю на 3,7%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа понизился за тот же период на 2,1% до 34,9%. Новая реформистская партия получила 3,3%, Партия инноваций Отечество – 2,6%, а Прогрессивная партия – 1,3% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.