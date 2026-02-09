Посол РФ: Использование СМП невозможно без контактов с Россией

Photo : YONHAP News

Реализация планов Сеула по использованию транзитного потенциала Северного морского пути (СМП) невозможна без плотного взаимодействия с Россией. Об этом посол России в РК Георгий Зиновьев заявил 8 февраля в интервью РИА Новости. Освоение СМП не представляется возможной без плотного взаимодействия с российской стороной, в том числе, по вопросам навигации и обеспечения безопасности мореплавания в Арктической зоне Российской Федерации,- подчеркнул посол. Он отметил, что Москве известно о намерениях правительства РК задействовать Северный морской путь для перевозки грузов из Азии в Европу и развивать порт Пусан как крупный международный логистический узел. «В связи с этим хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу по теме СМП. Начнётся ли он, зависит от того, насколько реально желание РК реализовывать свои планы»,- сказал Георгий Зиновьев. 5 января исполняющий обязанности министра морского и рыбного хозяйства РК Ким Сон Бом заявил, что Сеул планирует провести пробный рейс по СМП в сентябре текущего года, назвав крайне важным сотрудничество с Россией в процессе освоения СМП.