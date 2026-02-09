В РК меняются правила покупки недвижимости иностранцами

Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

С 10 февраля в РК изменяются правила совершения иностранцами сделок с недвижимостью. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, цель изменений состоит в том, чтобы предотвратить спекулятивные покупки недвижимости с использованием подозрительных зарубежных активов. В соответствии с пересмотренными правилами применения Закона об отчётности по сделкам с недвижимостью, иностранные граждане, подписывающие договоры купли-продажи недвижимости, будут обязаны раскрывать свой визовый статус и информацию о том, имеют ли они право на законное проживание в РК. Кроме того, вводится требование о включении информации о зарубежных банковских депозитах и кредитах. В настоящее время от иностранцев требуется указывать только информацию о депозитах в южнокорейских финансовых учреждениях. Необходимо будет также указывать доходы от продажи акций, облигаций и криптовалют, если они используются в качестве части средств для покупки жилья. Эти меры приняты после выявления 416 предполагаемых случаев незаконных сделок с недвижимостью с участием иностранных покупателей.
