У команды РК – вторая медаль на зимних ОИ

Photo : YONHAP News

9 февраля в копилке сборной РК, принимающей участие в XXV зимних Олимпийских играх, которые проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, появилась вторая медаль. 18-летняя сноубордистка Ю Сын Ын стала обладательницей бронзовой медали в финальных соревнованиях по биг-эйру среди женщин, проходивших в снежном парке Ливиньо к северу от Милана. 12 спортсменок, прошедших в финал, выполнили по три элемента программы, и сумма двух лучших результатов засчитывалась в качестве итогового балла. Ю Сын Ын набрала 171,00 балла, став первой южнокорейской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в сноуборде. Кокомо Мурасэ из Японии завоевала золотую медаль, набрав 179,00 баллов. Зои Садовски Синнотт из Новой Зеландии стала обладательницей серебряной медали с результатом 172,25 балла. Биг-эйр был включён в программу зимних Игр 2018 году в Пхёнчхане. Сноубордисты выполняют один большой прыжок, делая сальто и вращения. Их оценивают по сложности, исполнению, высоте и дальности прыжков, а также по приземлению. Первая медаль южнокорейской олимпийской сборной завоёвана также в сноубординге. 37-летний Ким Сан Гём стал обладателем cеребра в мужском параллельном гигантском слаломе.