Принятие закона об инвестициях может отсрочить введение пошлин

В случае принятия Национальным собранием РК специального закона об инвестициях в США существует высокая вероятность того, что Вашингтон отсрочит повышение импортных пошлин. Об этом заявил 9 февраля на пресс-конференции министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее связывал возможное введение пошлин с задержками в принятии соответствующего закона южнокорейской стороной. Правительство сосредоточило усилия на решении именно этого вопроса,- отметил Ким Чжон Гван. Ранее в тот же день в Национальном собрании был сформирован специальный комитет для обсуждения закона, который предусматривает меры по реализации договорённостей с американской стороной. Ожидается, что правящая и оппозиционная партии достигнут консенсуса и примут его не позднее 9 марта. Как сообщил Ким Чжон Гван, действия южнокорейского парламента по ускорению принятия закона уже вызывают позитивную реакцию со стороны администрации США.