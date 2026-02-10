Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 7,3%

Photo : YONHAP News

Корейская конфедерация профсоюзов заявила о необходимости повышения заработной платы работников в текущем году на 7,3%. Как заявили в Центральном исполнительном комитете профсоюзного объединения, данная сумма включает базовую надбавку в размере 4,3%. Она рассчитана с учётом прогнозов экономического роста и инфляции для обеспечения необходимого прожиточного минимума. К этой цифре добавлена компенсация в 1,5% для поддержания реальных доходов населения на фоне затяжного периода высоких цен. Кроме того, предложено дополнительно начислить 1,5% в рамках «солидарной заработной платы». Данная надбавка направлена на сокращение разрыва в доходах разных категорий граждан и преодоление неравенства в сфере труда. Ключевой целью требования о повышении зарплаты является стимулирование экономики с помощью роста покупательной способности домохозяйств, что, в свою очередь, должно оживить внутренний спрос.