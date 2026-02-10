РК и Франция отмечают 140-летие дипотношений

Photo : YONHAP News

Министерство культуры, спорта и туризма РК проведёт во Франции серию культурных мероприятий по случаю 140-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Мероприятия пройдут под девизом «Творчество, возможности и солидарность». В разных городах Франции будут представлены лучшие произведения корейского изобразительного и сценического искусства, а также современный контент. В апреле в выставочном зале Парижского фонда Fiminco откроются специальная выставка медиахудожницы Кан И Ён и групповая экспозиция молодых южнокорейских авторов. В Музее восточных искусств Гиме пройдут выставки «Тайны корейской эстетики» и «Династия Силла: золото и сакральность», призванные познакомить публику с историческим наследием Кореи. В мае на крупнейших площадках Парижа, включая Музей современного искусства, пройдут тематические перформансы. В июле в рамках всемирно известного Авиньонского фестиваля будут представлены лучшие театральные и танцевальные постановки, объединённые темой «Корейский язык».