Минобороны РК предлагает принять специальный закон об АПЛ

Министерство обороны РК предлагает принять специальный закон для обеспечения стабильной реализации проекта строительства атомных подводных лодок (АПЛ). Это связано с тем, что действующая законодательная база в области атомной энергетики ориентирована исключительно на гражданский сектор, а система военного управления ядерными установками требует отдельного правового регулирования. В минобороны подчеркнули, что проект АПЛ является стратегической национальной задачей, требующей долгосрочных бюджетных вложений и концентрации государственных ресурсов. Его стабильное финансирование требует принятия специального закона. Особое внимание должно быть уделено разработке протоколов безопасности, защиты информации и управления радиоактивными материалами в применении к военным ядерным объектам. Необходимую законодательную процедуру по данному вопросу планируется начать уже в первой половине текущего года.