На изменения в мировом порядке нужна быстрая реакция

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал Национальное собрание ускорить процедуры принятия законов, поскольку правительству бывает трудно справиться с меняющимся мировым порядком. Выступая 10 февраля на заседании кабинета министров, глава государства напомнил о растущей неопределённости в мире и обострении конкуренции между странами, которая может нарушить традиционный мировой порядок. «Очень сложно активно реагировать на быстро меняющуюся международную обстановку при нынешних темпах принятия законов»,- отметил Ли Чжэ Мён. Принятие широкого спектра законопроектов имеет решающее значение для укрепления национальной конкурентоспособности путём торговых переговоров с зарубежными странами, продвижения реформ в сфере регулирования и содействия масштабным преобразованиям,- добавил он. Президент призвал политические партии сотрудничать в решении вопросов, касающихся национальных интересов, особенно внешней политики, в условиях всё более нестабильной глобальной обстановки и быстрого развития технологий искусственного интеллекта.