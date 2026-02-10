Более 27 млн корейцев совершат поездки по стране в Соллаль

Photo : YONHAP News

По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, 27 млн 800 тыс. южнокорейцев совершат поездки по стране в выходные дни по случаю праздника Нового года по лунному календарю Соллаль. С 13 по 18 февраля объявлен особый период контроля за транспортной ситуацией, в течение которого будут внедрены комплексные меры по регулированию дорожного движения и обеспечению безопасности. По предварительной оценке, в праздничный период ожидаются в среднем 8 млн 340 тыс. автомобильных поездок в сутки. Общее число путешественников, как ожидается, сократится на 13,3% по сравнению с прошлым годом из-за более короткого праздничного периода, но среднесуточный трафик будет на 9,3% выше. Для обеспечения бесперебойного и безопасного передвижения будут введены дополнительные меры, такие как освобождение от платы за проезд по скоростным автомагистралям и продление работы зон отдыха.