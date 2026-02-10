Закрытие Кэсонского комплекса - «саморазрушающий акт»

Photo : YONHAP News

Решение о закрытии Кэсонского индустриального комплекса, принятое 10 лет назад правительством тогдашнего президента Пак Кын Хе, является «саморазрушающим актом». Об этом заявили 10 февраля в министерстве по делам воссоединения РК, выразив надежду на скорейшую нормализацию работы комплекса. Как отметили в министерстве, межкорейский экономический проект служил основой поддержания мира на Корейском полуострове, способствуя снижению напряжённости. Он также являлся уникальным «экспериментальным полигоном» для будущего воссоединения двух Корей. Одностороннее решение о закрытии комплекса в феврале 2016 года подорвало основы взаимного доверия. Вызывает сожаление то, что Сеул не предпринял встречных шагов в ответ на готовность лидера КНДР Ким Чон Ына в 2019 году возобновить работу объекта без предварительных условий,- говорится в заявлении. В нём содержится призыв к восстановлению межкорейских каналов связи и возобновлению всестороннего диалога, направленного на перезапуск комплекса и восстановление подорванного доверия между Югом и Севером.