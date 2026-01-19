Рост занятости в РК в январе 108 тыс. человек

Photo : YONHAP News

Как сообщили 11 февраля в национальном управлении данными, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 27 млн 986 тыс. человек, что на 108 тысяч человек больше, чем год назад. Количество рабочих мест в здравоохранении и социальном обеспечении увеличилось на 185 тысяч, в сфере искусства, спорта и отдыха – на 45 тысяч, в сфере услуг и торговли – на 71 тысячу человек. Одновременно занятость в обрабатывающей промышленности сократилась на 23 тысячи, в строительном секторе - на 20 тысяч, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - на 107 тысяч человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 61%, не изменившись по сравнению с прошлым годом. При этом занятость среди молодёжи от 15 до 29 лет сократилась на 1,2%, составив 43,6%. Уровень безработицы вырос на 0,4%, составив 4,1% трудоспособного населения. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 16 млн 717 тыс. человек. Это на 4 тысячи человек больше, чем годом ранее.