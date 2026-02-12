Компании РК хотят посещать Кэсонский комплекс

Photo : YONHAP News

Ассоциация южнокорейских компаний, ранее работавших в Кэсонском индустриальном комплексе на территории Северной Кореи, призвала правительство РК разрешить владельцам бизнеса посетить закрытый комплекс. Около 80 представителей 38 компаний-членов ассоциации обратились с этой просьбой на пресс-конференции, состоявшейся на станции Торасан в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. «Спустя десять лет после закрытия Кэсонского комплекса компании, работавшие там, столкнулись с угрозой своему существованию. Мы хотим вернуться в Кэсон», — заявил журналистам председатель Ассоциации южнокорейских компаний, ранее работавших в Кэсонском комплексе, Чо Гён Чжу. Он также призвал правительство США содействовать поездкам южнокорейских бизнесменов, направленных на защиту их активов в Кэсоне. Тем более, что такие поездки не подпадают под санкции. Запущенный в 2004 году как флагманский проект, символизирующий межкорейское экономическое сотрудничество и примирение, комплекс обеспечивал работой около 55 тысяч северокорейцев на 120 южнокорейских предприятиях. Администрация тогдашнего президента РК Пак Кын Хе закрыла комплекс 10 февраля 2016 года в ответ на северокорейские ядерные испытания и запуски ракет.