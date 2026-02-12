РК и Нидерланды продолжат стратегическое партнёрство

Photo : YONHAP News

РК и Нидерланды провели 11 февраля первую встречу в рамках диалога высокого уровня с участием министров иностранных дел и торговли, подтвердив приверженность углублению двустороннего сотрудничества в торговле, экономической безопасности, искусственном интеллекте (ИИ) и других областях. В диалоге высокого уровня в Сеуле приняли участие министр иностранных дел РК Чо Хён и представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу, а также их голландские коллеги Давид ван Веел и Аукье де Врис. По итогам переговоров опубликовано совместное заявление, в котором подтверждена необходимость дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества на основе стратегического партнёрства стран на фоне растущей геоэкономической напряжённости и стремительного развития новых технологий. Стороны договорились изучить дополнительные возможности для взаимных инвестиций в передовые технологии, а также продвигать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в области полупроводников и квантовых технологий. Они также договорились работать над определением новых областей сотрудничества в сфере экономической безопасности, кибербезопасности, ответственного использования ИИ и цепочек поставок критически важных минералов,- говорится в заявлении.