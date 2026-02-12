Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

СК обвинила Японию в создании военных союзов

Write: 2026-02-11 13:29:25Update: 2026-02-11 13:41:09

СК обвинила Японию в создании военных союзов

Photo : YONHAP News

Япония, которая является военным преступником, не должна заключать военные союзы с зарубежными странами. Об этом пишет 11 февраля главная северокорейская газета «Нодон синмун», напоминая о том, что Япония активизировала торговлю военной техникой с Канадой. Газета обвинила Японию в «создании благоприятной среды для реализации своих амбиций по вторжению за рубеж путём усиления военного сговора с мировыми державами». Подписание военных соглашений, обмен военной техникой и информацией, а также проведение совместных военных учений между странами возможны только при наличии военных союзов. В этой связи «не будет преувеличением сказать, что Япония фактически заключила военные союзы с членами НАТО и многими другими странами»,- пишет «Нодон синмун». Как страна, совершившая военные преступления, Япония не имеет права на собственную армию, поэтому установление военных союзов является «красной линией, которую нельзя переступать»,- отмечается в статье.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >