СК обвинила Японию в создании военных союзов

Япония, которая является военным преступником, не должна заключать военные союзы с зарубежными странами. Об этом пишет 11 февраля главная северокорейская газета «Нодон синмун», напоминая о том, что Япония активизировала торговлю военной техникой с Канадой. Газета обвинила Японию в «создании благоприятной среды для реализации своих амбиций по вторжению за рубеж путём усиления военного сговора с мировыми державами». Подписание военных соглашений, обмен военной техникой и информацией, а также проведение совместных военных учений между странами возможны только при наличии военных союзов. В этой связи «не будет преувеличением сказать, что Япония фактически заключила военные союзы с членами НАТО и многими другими странами»,- пишет «Нодон синмун». Как страна, совершившая военные преступления, Япония не имеет права на собственную армию, поэтому установление военных союзов является «красной линией, которую нельзя переступать»,- отмечается в статье.