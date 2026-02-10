У спортсменов из РК – золото и бронза на зимних ОИ

Photo : YONHAP News

12 февраля в копилке сборной РК, принимающей участие в XXV зимних Олимпийских играх, которые проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, появились две медали. 17-летняя сноубордистка Чхве Га Он завоевала золотую медаль в женском хафпайпе, набрав в финале 90,25 балла. Она помешала Хлое Ким из США, набравшей 88,00 баллов, завоевать третье подряд олимпийское золото. Бронзовая медаль у Оно Мицуки из Японии, набравшей 85,00 баллов. Медаль Чхве Га Он – первое золото на нынешних зимних Играх, а также первая олимпийская золотая медаль для РК в соревнованиях по сноубордингу. Кроме того, южнокорейская спортсменка стала самой молодой золотой медалисткой в хафпайпе среди женщин. В хафпайпе сноубордисты выполняют акробатические вращения, сальто и захваты доски на U-образной конструкции высотой 22 фута (670,5 см). Их оценивают по степени сложности, высоте и качеству выполнения трюков. В тот же день 18-летний Им Чхон Он завоевал бронзовую медаль в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1.000 метров среди мужчин с результатом 1 мин. 24,611 сек. Золото у Йенса ван 'т Воута из Нидерландов (1 мин 24,537 сек.), а серебро у Сунь Луна из Китая (1 мин. 24,565 сек.). У южнокорейской сборной на зимних Играх в общей сложности четыре медали – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые.