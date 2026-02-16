Бывший министр Ли Сан Мин подал апелляцию на решение суда

Photo : YONHAP News

Бывший министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин принял решение обжаловать решение суда первой инстанции, приговорившего его к семи годам тюремного заключения за соучастие в попытке государственного переворота. 13 февраля адвокаты Ли Сан Мина направили апелляцию на решение Центрального окружного суда Сеула, который признал его виновным в пособничестве бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю в попытке ввести в стране чрезвычайное положение 3 декабря 2024 года. В частности, Ли Сан Мин распорядился отключить электроэнергию и воду в помещениях СМИ, критиковавших тогдашнюю администрацию. Группа специального прокурора требовала для него 15-летнего тюремного заключения. Ли Сан Мин стал вторым высокопоставленным представителем администрации Юн Сок Ёля, осуждённым за пособничество в попытке государственного переворота. В январе бывший премьер-министр Хан Док Су был приговорён к 23 годам тюремного заключения.