В мире

США опубликовали «Морской план действий»

Write: 2026-02-16 12:53:50Update: 2026-02-16 15:02:28

Photo : YONHAP News

В конце прошлой недели администрация Дональда Трампа представила план действий по восстановлению американской судостроительной отрасли, предусматривающий, в частности, активизацию сотрудничества с РК и Японией. Администрация Трампа уделяет большое внимание укреплению судостроительного сектора экономики, который гораздо слабее китайского. Документ, получивший название «Морской план действий», предлагает создание так называемых «морских зон процветания» для привлечения инвестиций, реформу системы профессиональной подготовки моряков, расширение флота коммерческих судов под американским флагом, а также сокращение регуляторных барьеров. План предусматривает прямые капиталовложения в верфи на территории США, принадлежащие иностранным компаниям. Тесная координация с союзниками и партнёрами позволит согласовать торговую политику для увеличения инвестиций в морской сектор США,- говорится в документе.
