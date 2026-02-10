Ли Чжэ Мён: Я останусь президентом для всех

Photo : YONHAP News

«В первое утро Нового года по лунному календарю Соллаль - года Огненной Лошади - я вновь подтверждаю свою решимость быть президентом для всех, который объединяет людей и служит каждому гражданину». Об этом говорится в видеопоздравлении, которое распространили 17 февраля президент РК Ли Чжэ Мён и первая леди Ким Хе Гён. Ролик продолжительностью 3 минуты 16 секунд вышел под заголовком «Особый Соллаль для всех, потому что мы вместе». Глава государства подчеркнул, что будет неуклонно двигаться к той РК, к которой стремятся её граждане, сделав этот образ своим главным ориентиром. «Надежды молодёжи и старшего поколения по сути не отличаются, как и общие пожелания здоровья родным и соседям»,- заявил Ли Чжэ Мён. Выражая надежду на будущее, он отметил: «Так же как мы преодолели трудности прошлого года, поддерживая друг друга, искренне надеюсь, что в Новом году наше общество продолжит движение вперёд на основе тёплой солидарности и взаимного доверия». Первая леди Ким Хе Гён присоединилась к поздравлению, пожелав всем корейским семьям здоровья и счастья в наступившем году.