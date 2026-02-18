Realmeter: Рейтинг президента РК Ли Чжэ Мёна 56,5%

Photo : YONHAP News

Политику президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна поддерживают 56,5% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 9 по 13 февраля агентством Realmeter среди 2.524 взрослых жителей страны. Это на 0,7% выше, чем неделю назад. Отрицательная оценка деятельности президента снизилась за тот же период на 0,2% до 38,9%. 4,6% опрошенных не определились с ответом. В ходе отдельного опроса, проведённого 12–13 февраля среди 1.009 человек, рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 44,8%, а ведущей оппозиционной партии Сила народа - 36,1%. По сравнению с предыдущей неделей, рейтинг правящей партии снизился на 2,8%, тогда как поддержка партии Сила народа выросла на 1,2%. Партия инноваций Отечество получила 3,8%, Новая реформистская партия — 2,7%, Прогрессивная партия — 1,5% голосов респондентов. 9,2% опрошенных не поддерживают ни одну политическую партию. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.