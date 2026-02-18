Группа ATEEZ на третьем месте в чарте Billboard 200

Photo : YONHAP News

Тринадцатый мини-альбом южнокорейской группы ATEEZ под названием GOLDEN HOUR: Part.4 дебютировал на третьем месте главного американского альбомного чарта Billboard 200. Коллектив входит в первую десятку рейтинга восьмой раз. Чарт Billboard 200 формируется на основе совокупных альбомных единиц, включающих традиционные продажи физических копий, стриминговый эквивалент (SEA) и эквивалент цифровых загрузок (TEA). За отчётную неделю продажи физических копий альбома достигли 195 тыс. экземпляров, что обеспечило ему первое место в чарте Top Album Sales. Показатель стриминга составил 5 тыс. единиц, тогда как объём цифровых загрузок оказался минимальным. GOLDEN HOUR: Part.4 стал четвёртым релизом в серии GOLDEN HOUR, стартовавшей в 2024 году. Альбом отражает стремление участников группы сохранять уверенность в себе и продолжать движение вперёд, несмотря на трудности творческого пути.