В Соллаль на дорогах РК напряжённая ситуация

Photo : YONHAP News

17 февраля, в день празднования Нового года по лунному календарю Соллаль, ситуация на основных автомагистралях РК остаётся напряжённой из-за массовых поездок жителей страны в родные города и обратно. По данным Корейской корпорации скоростных шоссе, по состоянию на 8 часов утра время в пути от Сеула до Пусана составляло около 5 часов, до Ульсана - 4 часа 40 минут, до Тэгу - 4 часа, до Мокпхо - 3 часа 40 минут, до Кванчжу - 3 часа 20 минут, до Каннына - 2 часа 40 минут, до Тэчжона - 2 часа 10 минут. В сторону Сеула дорога занимает больше времени: из Пусана - 6 часов 40 минут, из Ульсана - 6 часов 20 минут, из Тэгу - 5 часов 40 минут, из Мокпхо - 7 часов 20 минут, из Кванчжу - 4 часа 50 минут. Прогнозируется, что в течение суток по дорогам страны проедут в общей сложности 6 млн 150 тыс. автомобилей, что значительно превышает показатель предыдущего дня, составивший 5 млн 50 тыс. автомобилей.