В последний день праздника Соллаль автодороги перегружены

Photo : KBS News

18 февраля, в последний выходной день праздника Нового года по лунному календарю Соллаль, на основных автодорогах РК сохраняется напряжённая обстановка. Жители страны возвращаются домой после посещения родственников. Наиболее сложная ситуация отмечена на автодороге Сеул-Пусан, где постоянно образуются пробки. По данным Корейской корпорации скоростных шоссе, по состоянию на 8 часов утра время в пути в Сеул составило из Пусана 5 часов 20 минут, из Ульсана - 5 часов, из Тэгу - 4 часа 20 минут, из Мокпхо - 3 часа 50 минут, из Кванчжу - 3 часа 40 минут, из Каннына - 2 часа 40 минут, из Тэчжона - 2 часа 20 минут. Из Сеула в регионы дорога занимает чуть меньше времени: в Пусан - 4 часа 30 минут, в Ульсан - 4 часа 10 минут, в Тэгу - 3 часа 20 минут, в Мокпхо - 3 часа 20 минут, в Кванчжу - 3 часа 40 минут, в Каннын - 2 часа 40 минут, в Тэчжон - 1 час 30 минут. Прогнозируется, что в течение суток по дорогам страны проедут в общей сложности 4 млн 850 тыс. автомобилей, что меньше показателя предыдущего дня, составившего 6 млн 150 тыс. автомобилей.