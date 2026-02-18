Число банковских отделений упало до минимума

Photo : YONHAP News

По состоянию на конец декабря прошлого года пять крупнейших коммерческих банков РК - KB Kookmin, NH NongHyup, Shinhan, Woori и Hana – имели в общей сложности 3.748 отделений по всей стране. Это на 94 отделения меньше, чем годом ранее. На фоне растущей популярности мобильных и онлайн-банковских услуг данный показатель неуклонно снижается. В 2020 году по всей стране работали 4.424 банковских отделения. Однако за последние пять лет как загрузка филиалов, так и количество клиентов, посещающих их лично, сократились более чем на 30%. Одновременно сокращается количество банкоматов. По данным комитета финансового надзора, по состоянию на конец июня 2025 года 16 банков, включая пять крупнейших, эксплуатировали в общей сложности 29.810 банкоматов, что почти на 2% меньше, чем в конце предыдущего года. Между тем, согласно отчётам финансовых органов, совокупная чистая прибыль KB, Shinhan, Hana и Woori в прошлом году достигла рекордных 13 трлн 990 млрд вон (9 млрд 670 млн долларов).