Ли Чжэ Мён: Виноваты не владельцы недвижимости, а политики

Photo : YONHAP News

Владение несколькими объектами недвижимости само по себе не должно рассматриваться как социальное зло. Вина лежит не на владельцах недвижимости, а на политиках, которые делают эту практику прибыльной. Об этом записал 18 февраля в социальных сетях президент РК Ли Чжэ Мён. Эти замечания прозвучали после того, как накануне лидер оппозиционной партии Сила народа Чан Дон Хёк подверг критике главу государства за неоднократные попытки связать владение несколькими объектами недвижимости с социальными проблемами. Как отметил президент, если политические лидеры, ответственные за разработку и внедрение законов, допускают «нежелательную» практику, а не ограничивают её, они тем самым поощряют спекуляцию на рынке недвижимости. Ли Чжэ Мён заверил, что его администрация будет работать над устранением привилегий, связанных с множественной собственностью, путём мобилизации финансовых и законодательных ресурсов.