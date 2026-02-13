Сеул выразил сожаление по поводу отправки БПЛА в КНДР

Photo : YONHAP News

Правительство РК от имени администрации президента Ли Чжэ Мёна выражает сожаление по поводу отправки в Северную Корею беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при предыдущей администрации Юн Сок Ёля. Об этом заявил 18 февраля на брифинге министр по делам воссоединения РК Чон Дон Ён. Он также отметил, что официальный Сеул принял предварительное решение восстановить действие межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Чон Дон Ён подтвердил, что инциденты с проникновением гражданских беспилотников в Северную Корею дестабилизируют ситуацию в регионе. Правительство уже обсуждало меры по предотвращению повторения подобных нежелательных инцидентов. Это, в частности, ужесточение наказания за незаконную отправку БПЛА. В соответствии с Законом о безопасности полётов, штраф за подобные действия, составляющий в настоящее время 5 млн вон (3.500 долларов), будет увеличен до 10 млн вон. В исключительных случаях может быть назначено тюремное заключение сроком до одного года,- отметил Чон Дон Ён. Кроме того, может быть восстановлена бесполётная зона, которая, в соответствии с соглашением 2018 года, запрещает эксплуатацию любых летательных аппаратов в пределах 15 км от демилитаризованной зоны в восточных районах и в пределах 10 км в западных районах межкорейской границы. Эта мера направлена на предотвращение любых непреднамеренных военных столкновений и укрепление доверия между вооружёнными силами Юга и Севера,- подчеркнул министр по делам воссоединения.