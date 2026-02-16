У спортсменов РК – второе золото на зимних ОИ

Photo : YONHAP News

18 февраля в копилке сборной РК, принимающей участие в XXV зимних Олимпийских играх, которые проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, появилась вторая золотая медаль. Спортсменки Чхве Мин Чжон, Ким Гиль Ли, Сим Сок Хи и Но До Хи пришли к финишу первыми в женской эстафете на дистанции 3.000 метров в шорт-треке с результатом 4 мин. 04,014 сек. Медаль получила также участница полуфинала Ли Со Ён. Серебро у спортсменок из Италии, бронза – у команды Канады. Это четвёртая медаль южнокорейских спортсменов по шорт-треку на нынешних зимних Играх. 12 февраля Им Чжон Он завоевал бронзу на дистанции 1.000 метров, 14 февраля Хван Дэ Хон стал обладателем серебра на дистанции 1.500 метров, а 16 февраля Ким Гиль Ли завоевала бронзу на дистанции 1.000 метров. 20 февраля – заключительный день соревнований по шорт-треку. В программе – женский забег на 1.500 метров и мужская эстафета 5.000 метров. Сейчас у южнокорейской сборной на зимних Играх в общей сложности семь медалей – две золотые, две серебряные и три бронзовые.