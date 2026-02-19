Пхеньян приветствует обещание Сеула предотвратить вторжение БПЛА

Photo : YONHAP News

Пхеньян «очень высоко ценит» обещание Сеула предотвратить вторжение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 19 февраля агентством ЦТАК. Оно появилось на следующий день после того, как министр по делам воссоединения РК Чон Дон Ён выразил «сожаление» по поводу отправки южнокорейских беспилотников в Северную Корею. «Я высоко ценю официальное признание Сеулом провокационного вторжения беспилотников в воздушное пространство нашей страны, а также выражение сожаления и готовность предотвратить повторение подобных инцидентов»,- заявила Ким Ё Чжон. Одновременно она предупредила, что Южная Корея столкнётся с «ужасными последствиями», если подобное «нарушение суверенитета» повторится, «независимо от того, кто является организатором, и какими средствами это будет осуществлено».