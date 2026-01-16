Экс-президент Юн Сок Ёль приговорён к пожизненному заключению

Photo : KBS News

19 февраля Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента РК Юн Сок Ёля к пожизненному заключению. Он признан виновным в попытке ввести в стране чрезвычайное положение 3 декабря 2024 года. Суд подтвердил, что действия бывшего президента были равносильны попытке государственного переворота, поскольку он своими действиями хотел парализовать законодательную власть, направив войска к зданию Национального собрания. Группа специального прокурора просила для бывшего президента смертную казнь. Однако суд отнёс к смягчающим факторам отсутствие тщательного планирования госпереворота, отсутствие судимости, длительный срок государственной службы и относительно преклонный возраст подсудимого - 65 лет. Оглашение приговора транслировалось в прямом эфире по национальному телевидению. Кроме того, суд вынес обвинительные приговоры ряду высокопоставленных представителей руководства страны, оказавших содействие экс-президенту в его преступных действиях. Бывший министр обороны Ким Ён Хён приговорён к 30 годам лишения свободы, бывший начальник военной разведки Но Сан Вон – к 18 годам, бывший начальник полицейского управления РК Чо Чжи Хо – к 12 годам, бывший начальник Сеульского полицейского управления Ким Бон Сик – к 10 годам, бывший начальник службы безопасности Национального собрания Мок Хён Тхэ – к 3 годам лишения свободы.