Президент РК поручил пересмотреть правила кредитования

Photo : YONHAP News

20 февраля президент РК Ли Чжэ Мён поручил кабинету министров и своей администрации пересмотреть правила кредитования владельцев нескольких объектов недвижимости. Он призвал обратить особое внимание на продление сроков кредитов. Глава государства сделал данное заявление в своём аккаунте в социальной сети X после того, как ранее он поставил под сомнение справедливость продления сроков погашения существующих кредитов для владельцев нескольких объектов недвижимости. Он призвал искоренить практику получения необоснованного дохода от недвижимости. Продление или рефинансирование кредитов, то есть, получение нового кредита ради погашения старого, принципиально не отличаются от новых кредитов,- добавил президент. В настоящее время правительство вводит более строгие ограничения на ипотечные кредиты при покупке жилья в столичном регионе. Эта политика подверглась критике, поскольку владельцы нескольких объектов недвижимости могут продлить существующие кредиты путём рефинансирования, что недоступно тем, кто хочет приобрести новое жильё в условиях ужесточённых правил.