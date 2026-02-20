Россия и Китай направили приветствия съезду ТПК

Photo : YONHAP News

Россия и Китай, основные союзники Северной Кореи, направили приветственные письма делегатам IX съезда Трудовой партии Кореи, открывшегося 19 февраля в Пхеньяне. Как сообщило агентство ЦТАК, в письме лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева отмечается, что «традиционная дружба и стратегическое партнёрство двух стран помогают им противостоять внешнему давлению и обеспечивать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В приветственном послании от имени Коммунистической партии Китая говорится, что две страны вступили в «новую историческую эру под стратегическим руководством своих национальных лидеров». «Мы готовы совместно направлять прочное и стабильное развитие китайско-северокорейских отношений путём укрепления связей и углубления обмена опытом в области государственного управления. Мы готовы также содействовать миру и стабильности в регионе»,- говорится в письме от имени китайской компартии.