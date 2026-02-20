В РК создана группа поддержки промышленных инноваций

Photo : YONHAP News

20 февраля в РК образована межправительственная рабочая группа поддержки 15 крупных проектов в области промышленных инноваций. Как сообщили в министерстве финансов и экономики, группа, в состав которой входят представители девяти министерств экономического блока, создана для разработки и реализации мер финансовой поддержки 15 проектов, отобранных в рамках пятилетнего плана экономического развития. Объявленный правительством в прошлом году, план направлен на создание в РК «сверхинновационной экономики», а именно, на превращение страны в мирового лидера в передовых отраслях. В рамках плана разработаны пять проектов по созданию материалов и компонентов для передовых отраслей промышленности, таких как силовые полупроводники следующего поколения, резервуары для сжиженного природного газа, сверхпроводники и графен. Шесть проектов выделены для сектора климата и энергетики, включая проекты по разработке солнечных энергосетей следующего поколения, высоковольтных систем постоянного тока и малых модульных реакторов. Еще четыре проекта отобраны для поддержки биофармацевтической, контентной, косметической и пищевой промышленности.