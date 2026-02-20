РК и Индия обсудили вопросы сотрудничества

Photo : YONHAP News

20 февраля в Сеуле состоялась южнокорейско-индийская конференция по вопросам экономического сотрудничества. Организованная министерством промышленности и торговли РК, она собрала около 200 представителей правительств и бизнесов двух стран. Южнокорейские представители призвали к углублению сотрудничества между Сеулом и Нью-Дели в стратегических отраслях, таких как искусственный интеллект, космос и передовые отрасли промышленности, в которых обе страны обладают взаимодополняющими сильными сторонами. «В условиях быстро меняющейся глобальной торговой среды экономическое сотрудничество с Индией, ключевой страной-партнёром РК в рамках её новой южной политики и лидером глобального Юга, важно как никогда»,- заявил на открытии конференции представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу. Он отметил, что две страны обладают значительным потенциалом для увеличения двусторонней торговли.