Президент РК призвал обеспечить защиту страны

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал вооружённые силы к созданию мощных и самодостаточных оборонных возможностей за счёт укрепления альянса с США. «Мы должны обеспечить защиту нашей страны собственными силами», - заявил глава государства, выступая 20 февраля на совместной церемонии выпуска из академий сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. Она состоялась в штабном комплексе Керёндэ в провинции Чхунчхон-Намдо. Ли Чжэ Мён подчеркнул необходимость создания сильной армии в условиях меняющейся международной обстановки. Он напомнил, что расходы на оборону РК в 1,4 раза превышают валовой внутренний продукт Северной Кореи. Президент подтвердил свою приверженность получению Сеулом оперативного контроля над своими войскам и в военное время, пообещав восстановить его до 2030 года. Для укрепления вооружённых сил правительство не пожалеет крупных инвестиций, включая приобретение передовых систем вооружения,- добавил Ли Чжэ Мён.