У спортсменов РК ещё три медали на зимних ОИ

Photo : YONHAP News

20 февраля в копилке сборной РК, принимающей участие в XXV зимних Олимпийских играх, которые проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, появились ещё три медали – золотая и две серебряные. В последний день соревнований по шорт-треку 21-летняя Ким Гиль Ли опередила свою соотечественницу Чхве Мин Чжон и завоевала золото на дистанции 1.500 метров среди женщин. Бронза у Коринн Стоддард из США. Ким Гиль Ли – единственная южнокорейская спортсменка завоевавшая две золотые медали на нынешних зимних Играх. Ранее она стала обладательницей золота в эстафете на 3.000 метров и бронзы на дистанции 1.000 метров. Ещё одна серебряная медаль – заслуга спортсменов Им Чжон Она, Ли Чжон Мина, Ли Чжун Со и Хван Дэ Хона. В мужской эстафете на 5.000 метров они уступили команде Нидерландов. Бронза – у команды Италии. Ранее Хван Дэ Хон стал обладателем серебряной медали на дистанции 1.500 метров, а Им Чжон Он завоевал бронзу на дистанции 1.000 метров. Сейчас у южнокорейской сборной на зимних Играх в общей сложности десять медалей – три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Таким образом, цель, поставленная Корейским спортивным и олимпийским комитетом – завоевать минимум три золотые медали – оказалась достигнута.