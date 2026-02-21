XXV зимние Олимпийские игры завершились

Photo : YONHAP News

22 февраля состоялась торжественная церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр 2026. Это были первые в истории Олимпийские игры, в названии которых фигурировали два города – Милан и Кортина д'Ампеццо, и где зажигали два олимпийских огня. Италия приняла около 2.900 спортсменов из 92 стран. Церемония закрытия Игр состоялась в Вероне, в 140 км к востоку от Милана. Девиз церемонии закрытия - «Красота в действии» - дань уважения красоте принимающей страны, а также красоте спортивных достижений. Спортсмены вышли на арену под звуки классических саундтреков к итальянским фильмам и итальянских поп-песен. Шорт-трекисты Чхве Мин Чжон и Хван Дэ Хон несли на церемонии закрытия национальный флаг РК. В конце церемонии олимпийская эстафета была передана представителю Франции, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. РК отправила в Италию 71 спортсмена в шести видах спорта с целью завоевать как минимум три золотые медали — на одну больше, чем на зимних Играх 2022 года в Пекине. Поставленная цель была достигнута - завоёваны две золотые медали по шорт-треку и одна по сноуборду. В копилке южнокорейских спортсменов также четыре серебряные и три бронзовые медали. По итогам Игр сборная РК заняла 13-е место в общем зачёте. Конькобежка Ким Гиль Ли стала единственной представительницей страны, завоевавшей две золотые медали: в беге на 1.500 метров и в эстафете на 3.000 метров. Третья золотая медаль – заслуга сноубордистки Чхве Га Он.