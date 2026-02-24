Realmeter: Рейтинг президента РК растёт четыре недели подряд

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 58,2% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 19-20 февраля агентством Realmeter среди тысячи взрослых жителей страны. 37,2% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка повысилась на 1,7%, а отрицательная сократилась на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей. Рейтинг одобрения Ли Чжэ Мёна растёт четвёртую неделю подряд. По итогам отдельного опроса тысячи южнокорейцев, проведённого также 19-20 февраля, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 48,6%, увеличившись за неделю на 3,8%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа понизился за тот же период на 3,5% до 32,6%. Партия инноваций Отечество получила 3,3%, Новая реформистская партия – 2,4%, а Прогрессивная партия – 1,4% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна и по уровню поддержки партий составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.