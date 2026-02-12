РК и Бразилия установят отношения стратегического партнёрства

Photo : YONHAP News

Отношения между РК и Бразилией выйдут на уровень стратегического партнёрства. Договорённость об этом была достигнута в ходе переговоров президентов двух стран Ли Чжэ Мёна и Луиса Инасио Лулы да Силвы, состоявшихся 23 февраля в Сеуле. Участники саммита договорились также расширить двустороннее сотрудничество в сферах экономики, освоения космоса, оборонной промышленности, добычи критически важных полезных ископаемых и других областях. Президенты приветствовали принятие четырёхлетнего плана действий по развитию практического сотрудничества и обменов между двумя странами. Как отметил Ли Чжэ Мён, вывод отношений между двумя странами на уровень стратегического партнёрства поможет расширить горизонты экономического сотрудничества. Бразильский лидер напомнил о богатых природных ресурсах его страны и выразил надежду на привлечение южнокорейских инвестиций в их добычу, а также в развитие полупроводниковой, аэрокосмической и оборонной промышленности. По итогам саммита подписаны 10 меморандумов о взаимопонимании, охватывающих торговлю и инвестиции, науку и технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, малые и средние предприятия, а также продовольственную безопасность. Саммит в Сеуле дал возможность лидерам двух стран укрепить личные отношения, которые они установили во время своих предыдущих встреч на полях саммита Большой семёрки в Канаде в июне и саммита Большой двадцатки в Южной Африке в ноябре прошлого года.