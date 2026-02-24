Сфера полупроводников поможет росту экономики РК

Photo : YONHAP News

В этом году ожидается рост южнокорейской экономики, несмотря на неопределённость в отношении тарифной политики США и другие факторы риска. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён, выступая 23 февраля в Национальном собрании. «Несмотря на неопределённость, связанную с тарифной политикой США, внутренний спрос восстановился благодаря устойчивым потребительским настроениям, а экспорт продолжает расти, поддерживаемый подъёмом полупроводниковой отрасли. Ожидается, что рост в этом году будет значительно выше, чем в прошлом году»,- отметил Ли Чхан Ён. Он назвал основными факторами риска волатильность валютного курса и фондового рынка. «Меры по стабилизации спроса и предложения иностранной валюты в конце прошлого года помогли замедлить темпы ослабления корейской воны, но она по-прежнему демонстрирует значительную волатильность, зависящую от колебаний доллара США и японской иены»,- напомнил глава Банка Кореи. Коснувшись инфляции, Ли Чхан Ён заявил, что она останется вблизи целевого уровня в 2%.