Чон Ён Ду: КНДР должна соблюдать резолюции СБ ООН

Photo : YONHAP News

Пхеньян должен вернуться в Договор о нераспространении ядерного оружия и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Чон Ён Ду, выступая 23 февраля на совещании в рамках Конференции по разоружению в Женеве. Он подчеркнул, что РК готова тесно сотрудничать с мировым сообществом для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. В Сеуле осознают, что процесс полной денуклеаризации потребует времени, предлагая поэтапный подход по формуле «прекращение - сокращение - ликвидация», осуществляемый через диалог с Пхеньяном. Коснувшись текущей международной обстановки, Чон Ён Ду отметил, что режим разоружения и нераспространения сталкивается с серьёзными вызовами. Он выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в сфере контроля над вооружениями между ядерными державами и ростом ядерных угроз.