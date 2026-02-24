Потребительские настроения растут в РК второй месяц подряд

Photo : YONHAP News

Индекс потребительских настроений, опубликованный 24 февраля Банком Кореи, 112,1 пункта, что на 1,3 пункта выше январского показателя. Рост индекса продолжается второй месяц подряд. В январе он увеличился на 1 пункт. Индекс потребительских настроений рассчитывается на основе шести показателей: текущего финансового положения домохозяйств, ожидаемого финансового положения, ожидаемых доходов, ожидаемых потребительских расходов, оценки текущей экономической ситуации и ожиданий будущей экономической ситуации. Значение выше ста пунктов указывает на оптимистичные потребительские настроения. Индекс текущего финансового положения домохозяйств остался на уровне прошлого месяца, тогда как индекс ожидаемого финансового положения вырос на 1 пункт. Индекс оценки текущей экономической ситуации составил 95 пунктов, что на 5 пунктов выше показателя прошлого месяца. Индекс ожиданий будущей экономической ситуации составил 102 пункта, повысившись за тот же период на 4 пункта. Ожидаемая инфляция на ближайшие 12 месяцев сохранилась на уровне 2,6%.