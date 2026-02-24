Перейти к меню Перейти к нужному тексту

РК и Монголия договорились активизировать сотрудничество

Write: 2026-02-24

Photo : YONHAP News

23 февраля в Сеуле состоялись переговоры первого заместителя министра иностранных дел РК Пак Юн Чжу и заместителя министра иностранных дел Монголии Гомбосурэна Амартувшина. Дипломаты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также подтвердили намерение активизировать сотрудничество в различных сферах. В частности, речь шла о формировании системы взаимодействия в области поставок критически важных минералов. Стороны также договорились расширять культурные и гуманитарные обмены с целью укрепления взаимопонимания между народами двух стран. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая ситуацию на Корейском полуострове. Достигнута договорённость о проведении в текущем году первого стратегического диалога на уровне заместителей министров иностранных дел РК и Монголии. Диалог будет посвящён вопросам стратегического партнёрства, а также региональной и международной безопасности.
