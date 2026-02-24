Экс-президент РК обжаловал пожизненный приговор

Photo : YONHAP News

Бывший президент РК Юн Сок Ёль обжаловал свой пожизненный приговор по обвинению в попытке государственного переворота. Апелляция подана его адвокатами 24 февраля, через пять дней после вынесения приговора Центральным окружным судом Сеула. «Мы считаем своим долгом чётко указать на проблемы этого судебного решения, которое имеет не столько юридические, сколько политические мотивы»,- заявили адвокаты в пресс-релизе. Суд признал бывшего президента виновным в организации государственного переворота, поскольку он своими действиями хотел парализовать законодательную власть, направив войска к зданию Национального собрания. Группа специального прокурора просила для бывшего президента смертную казнь. Однако суд отнёс к смягчающим факторам отсутствие тщательного планирования госпереворота, отсутствие судимости, длительный срок государственной службы и относительно преклонный возраст подсудимого - 65 лет.