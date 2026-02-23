Президент РК за широкий доступ к мировым спортивным событиям

Photo : YONHAP News

Народу страны необходим более широкий доступ к мировым спортивным событиям путём улучшения существующей системы вещания. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 24 февраля на заседании кабинета министров. Поблагодарив южнокорейских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2026 года, глава государства выразил сожаление по поводу того, что энтузиазм жителей страны на этот раз был гораздо ниже, чем во время предыдущих мировых спортивных событий. Президент не назвал конкретных причин, но его замечания были восприняты как напоминание о споре вокруг эксклюзивной трансляции зимних Олимпийских игр этого года кабельным каналом JTBC. Общественность страны подвергла критике ограниченное освещение прошедших Игр. Между тем, в соответствии с соглашением с Международным олимпийским комитетом, кабельный канал JTBC обладает правами на трансляцию четырёх летних и зимних Олимпийских игр с 2026 по 2032 год, а также предстоящего в этом году чемпионата мира по футболу. Выступая на заседании, президент призвал также приложить усилия для привлечения иностранных туристов, отметив, что в настоящее время около 80% въездного туризма сосредоточено в Сеуле.