На развитие технологий судостроения выделят 320 млрд вон

Photo : YONHAP News

Правительство РК выделит в этом году 320 млрд вон (221,5 млн долларов) на поддержку проектов, направленных на развитие передовых технологий судостроения. Как сообщили 24 февраля в министерстве промышленности и торговли, это на 23% больше, чем в прошлом году. Основное внимание будет уделено разработке экологически чистых судов, оснащённых искусственным интеллектом (ИИ), а также укреплению конкурентоспособности малых и средних судостроительных предприятий. Проекты, вошедшие в план государственной поддержки, включают технологии безуглеродных топливных двигателей, таких как аммиачные турбины и водородные двигатели, системы улавливания и хранения углекислого газа, а также интеллектуальные верфи на базе ИИ. Хотя южнокорейская судостроительная отрасль в последнее время добилась значительных успехов, остаются проблемы, требующие решения. Это нехватка квалифицированных кадров, а также слабая конкурентоспособность малых и средних судостроительных предприятий,- заявил представитель министерства.