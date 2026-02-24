Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

США ввели глобальные пошлины в размере 10%

Write: 2026-02-24 15:57:09Update: 2026-02-24 16:04:01

США ввели глобальные пошлины в размере 10%

Photo : YONHAP News

24 февраля вступили в силу новые глобальные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. Они составляют 10%, затрагивая в основном сырьё, необходимое для американской промышленности, товары, уже подпадающие под отраслевые пошлины в соответствии с Законом о расширении торговли, и товары, которые могут способствовать инфляции. Исключение составляют некоторые критически важные минералы, энергоносители и энергетические продукты, а также природные ресурсы, не выращиваемые и не добываемые в США. Кроме того, не облагаются пошлинами некоторые сельскохозяйственные продукты, такие как говядина, помидоры и апельсины, фармацевтические препараты и их ингредиенты, некоторые электронные изделия, легковые автомобили, грузовики и автобусы, их комплектующие, а также некоторые комплектующие для аэрокосмической техники. Эти пошлины будут действовать до 24 июля. Раздел 122 Закона о торговле, который обеспечивает правовую основу пошлин, разрешает их применение в течение максимум 150 дней без одобрения Конгресса.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >