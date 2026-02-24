Китай опережает РК в большинстве передовых отраслей

Photo : YONHAP News

Китай опережает РК по конкурентоспособности в большинстве передовых отраслей промышленности. Об этом сообщили 24 февраля в Корейском институте промышленной экономики и торговли, подведя итоги прошлогоднего опроса экспертов. Китай имеет значительное конкурентное преимущество перед РК в робототехнике, электромобилях, аккумуляторных и полупроводниковых отраслях, за исключением сектора микросхем памяти. Если РК имеет небольшое преимущество в научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностях в секторе промышленных роботов, включая разработку и проектирование продукции, то Китай лидирует по мощности закупок компонентов, массовому производству и присутствию на зарубежных рынках. В секторе электромобилей южнокорейские компании оказались более конкурентоспособными в сфере послепродажного обслуживания, занимая большую совокупную долю на мировом рынке, в то время как китайские фирмы демонстрируют гораздо большую силу в технологиях автономного вождения. В полупроводниковом секторе РК продолжает демонстрировать лидерство в технологиях микросхем памяти, но Китай имеет преимущество в разработке микросхем искусственного интеллекта (ИИ) и системных полупроводников. Эксперты считают, что РК необходимо переориентировать свою промышленную стратегию на повышение конкурентоспособности в передовых производственных секторах за счёт внедрения передовых технологий.