Ким Чон Ын переизбран председателем госсовета КНДР

Как сообщило агентство ЦТАК, 22 марта в Пхеньяне состоялось первое заседание Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва. Его участники единогласно переизбрали Ким Чон Ына на должность председателя госсовета КНДР – высшего руководителя страны. С предложением о переизбрании выступил секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван, который подчеркнул, что «величие Ким Чон Ына является главной силой государства». Ключевым кадровым изменением стала замена председателя президиума ВНС. Вместо Чхве Рён Хэ этот пост занял Чо Ён Вон, который одновременно получил должность первого заместителя председателя госсовета. В ходе заседания были внесены изменения в Конституцию, обсуждено выполнение пятилетнего плана экономического развития, а также утверждён бюджет на 2026 финансовый год,- сообщает ЦТАК. О том, какие именно изменения внесены в Конституцию, а также подробности обсуждения других вопросов в сообщении не уточняется.