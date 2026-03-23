KEPCO заморозила тариф на электроэнергию во втором квартале

Photo : YONHAP News

Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) заморозила тарифы на электроэнергию во втором квартале. В период с апреля по июнь скорректированная удельная стоимость топлива, ключевой компонент тарифов на электроэнергию, останется на максимальном уровне в 5 вон за киловатт-час (кВтч),- сообщил 23 марта представитель KEPCO. Данный показатель определяется на каждый квартал с учётом цен на энергоносители, такие как уголь и сжиженный природный газ, за предыдущие три месяца. В прошлом году KEPCO удалось преодолеть финансовые трудности, возникшие из-за того, что с 2021 по 2023 год компания поставляла электроэнергию по ценам ниже себестоимости, несмотря на резкий рост мировых цен на энергоносители. В прошлом году чистая прибыль KEPCO выросла более чем на 141% по сравнению с предыдущим годом и составила 5 млрд 790 млн долларов, благодаря усилиям по улучшению финансовой стабильности.