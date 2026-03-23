НАТО и союзники будут решать проблему Ормузского пролива

Photo : KBS News

Группа из 22 стран занимается планированием будущих действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом заявил 22 марта в эфире телеканала Fox News генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте. В составе группы, помимо членов НАТО, союзники организации - Япония, РК, Австралия, Новая Зеландия, Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн. Когда страны будут готовы приступить к реальным действиям в проливе, Рютте не уточнил. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в опасный регион.